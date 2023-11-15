МИД: брошенная родственниками в Мексике россиянка Котова вернулась в Россию

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники оставили в Мексике, прибыла в Россию. Она находится на попечении соцзащиты и департамента труда Москвы, сообщила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на Родину»,— отметила госпожа Захарова.

Женщина прилетела в московский аэропорт Домодедово этим утром, в 9:00. Деньги на билет были собраны благодаря поддержке соотечественников. О ситуации с 73-летней россиянкой рассказал российский консул в Мексике Александр Иващенко. По его словам, женщина продала все свое имущество в России и планировала сбежать в США вместе с сыном и его женой-украинкой.

Однако родственники оставили госпожу Котову «у дверей российского консульства» с вещами и без денег. Господин Иващенко отметил, что женщине требуется уход, из-за болей в спине она передвигается только в инвалидном кресле.

Александра Горошилова