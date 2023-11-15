В Курске заменили изношенный участок теплосети, ставший вчера причиной аварии

Специалисты «Квадры» 15 ноября заменили изношенный участок теплосети на улице Нижняя Набережная и приступили к заполнению подключенных от нее трубопроводов. Об этом заявили в курском филиале «Квадры». Отмечается, что после устранения повреждения утром при подключении потребителей специалисты выявили еще один поврежденный участок, на котором также пришлось проводить ремонт. За ночь бригады откачали большой объем воды из сетевого канала и завершили демонтаж 10-метрового участка теплосети, приступив к монтажным работам.

В «Квадре» добавили, что сегодня управляющим компаниям «будут созданы все условия для подключения домов к центральной системе теплоснабжения». В случае отсутствия отопления в домах в организации порекомендовали обращаться в управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

Коммунальная авария произошла 14 ноября. Учебное заведение и 21 дом остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода диаметром 700 мм на Нижней Набережной. Работы планировали завершить до полуночи. Аналогичная авария произошла в конце октября — 163 жилых дома, пять детсадов и четыре учебных заведения остались без воды и отопления.

Ранее сообщалось, что Контрольно-счетная палата Курска выявила нарушения при проверке АО «Квадра — генерирующая компания» на соблюдение условий концессионного соглашения по объектам теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности.

Егор Якимов