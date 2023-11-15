В трассе М5 произошло ДТП с участием десяти машин

В Ашинском районе Челябинской области на 1569 километре трассы М5 «Урал» из-за грузовика произошло столкновение десяти транспортных средств. Движение на дороге перекрыто в обе стороны, сообщает госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania из-за отказа тормозов врезался на спуске в стоящие впереди машины. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

Сейчас организован объезд места ДТП через город Сим.

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