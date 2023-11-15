Глава СКР заинтересовался отсутствием воды и отопления в воронежском СНТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе воронежского ведомства Кириллу Левиту доложить о ходе проверки по факту «проживания жителей Воронежской области в ненадлежащих условиях», а также принятых мерах по защите жилищных прав граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка была организована после обращения пенсионерки, проживающей в СНТ «Рябинушка» у поселка Желдаковка Павловского района Воронежской области. Она заявила, что она и ее соседи долгое время находятся без воды и тепла. По ее словам, это связано с перебоями с электричеством, из-за которых нарушается работа газовых котлов. Обращения в уполномоченные органы якобы не дают результатов.

Проверку по обращениям местных жителей организовала и прокуратура Павловского района, сообщили в надзорном ведомстве. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным Rusprofile.ru, садовое некоммерческое товарищество «Рябинушка» было зарегистрировано в 2003 году для выращивания прочих однолетних культур. Его председателем является Иван Горяинов.

Алина Морозова

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