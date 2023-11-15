В ДТП с грузовиком под Краснодаром погиб человек

Вечером 14 ноября в пригороде Адыгейска на трассе столкнулись грузовик и отечественный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея

По информации ведомства, 34-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречку. Там в это время за рулем грузовика ехал 22-летний житель Кубани. Автомобили столкнулись.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Полицейские проводят проверку.

Ранее в Краснодарском крае женщина погибла под колесами грузового поезда. Это произошло на перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.

Вячеслав Рыжков

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