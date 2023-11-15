В ДТП с грузовиком под Краснодаром погиб человек
Вечером 14 ноября в пригороде Адыгейска на трассе столкнулись грузовик и отечественный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея
По информации ведомства, 34-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречку. Там в это время за рулем грузовика ехал 22-летний житель Кубани. Автомобили столкнулись.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Полицейские проводят проверку.
Ранее в Краснодарском крае женщина погибла под колесами грузового поезда. Это произошло на перегоне Отрадо-Кубанская — Гулькевичи.
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