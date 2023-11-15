Облсуд отменил запрет на заборы во дворах многоэтажек в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд отменил постановление городской думы Нижнего Тагила о запрете на установку заграждений во дворах многоэтажных домов, сообщил TagilCity.ru со ссылкой на жителя Нижнего Тагила, подавшего иск.

По словам истца, он предложил жителям домов в своем дворе поставить забор ради безопасности территории, однако не смог осуществить идею, так как местная дума в 2018 году запретила ограждать высотные дома в зоне многоэтажного строительства. Тогда горожанин обратился в областной суд, который признал запрет недействительным и взыскал с думы в пользу истца судебные расходы в размере 300 руб.

По словам депутата Дениса Корякина, запрет вводился, чтобы избежать массовой установки заборов.

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Ирина Пичурина