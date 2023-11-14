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Дмитрий Медведев: «Заинтересованность российских компаний в кооперации с наукой выросла»

13 ноября состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Председатель президиума совета, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, сколько российские власти тратят на финансирование науки. По его словам, в 2022 году расходы на научную сферу составили 1,4 трлн рублей, а в целом на инновационную деятельность — 2,7 трлн рублей. По словам Медведева, наука в России финансируется в основном за счет государства, которое пытается изменить этот тренд.

По мнению Дмитрия Медведева, заинтересованность компаний в кооперации с наукой выросла, российский бизнес обращает все больше внимания на результаты российских исследований, и сейчас «реальный сектор экономики РФ использует почти 170 тыс. технологий отечественной разработки».

В России четко прослеживается тренд на возрастающую инициативу бизнеса в сфере кооперации с наукой, считает президент фонда научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер. «Фонд “Вызов” стал одной из важнейших инициатив 2023 года и предложил целый ряд проектов по продвижению научной деятельности. Национальная премия в области будущих технологий “Вызов” уже собрала 218 заявок от ведущих ученых страны — лауреаты премии станут известны 19 декабря. В планах — междисциплинарная олимпиада для школьников и студентов, проекты для молодежной аудитории, иностранных представителей науки. Наша цель — стимулировать научное сотрудничество на всех уровнях, вовлекать молодежь, сделать науку привлекательной сферой деятельности для новых поколений россиян»,— сказал Леонид Шляховер.

АО «ГПБ»

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