В Сочи объем курортного сбора превысил план на 20%

В Сочи за 10 месяцев текущего года объем курортного сбора превысил план на 20%. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В общей сложности с начала года на курорте собрали 494 млн руб. за счет сбора. Средства пойдут на обновление парков, набережных и создание современных городских пространств.

«В Год архитектуры обновили в Сочи более 30 км пешеходных зон. В списке на 2024 год уже 15 локаций, которые нам подсказали горожане»,— говорится в сообщении.

В настоящее время идет работа по составлению перечня объектов для модернизации за счет курортного сбора на 2024 год.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram