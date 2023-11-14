Александр Калягин приедет в Верхнюю Пышму со спектаклем по рассказам Чехова

В Свердловскую область приедет основатель и художественный руководитель московского театра «Et Cetera», актер и режиссер Александр Калягин. На сцене Theatrum в Верхней Пышме 11 декабря он и народный артист Владимир Симонов (Театр им. Вахтангова) примут участие в спектакле «Лица» по мотивам юмористических рассказов Антона Чехова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали представители Theatrum, уральский театр в сентябре был с гастролями в Москве и искал для себя площадку. За помощью они обратились к Александру Колягину, как к председателю Союза театральных деятелей. Тот предоставил площадку театрального центра «На Страстном» для гастролей частного свердловского театра.

По данным Theatrum, после спектакля Александр Калягин написал молодому театру дружеское напутствие: «Появление на карте страны нового частного театра – явление дерзкое и по-хорошему амбициозное. Я очень рад, что ваш театр быстрыми темпами растет, развивается, в репертуаре появляются новые спектакли».

После спектакля в Верхней Пышме Александр Калягин проведет творческую встречу.

Theatrum — частный универсальный театр, расположенный в Верхней Пышме в здании Музея автомобильной техники УГМК. Площадка начала работу в этом году. Директором театра является Евгений Гапонов.

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