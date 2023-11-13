У троих приезжих в Краснодаре изъяли больше 100 граммов синтетических наркотиков

Краснодарские полицейские задержали троих приезжих по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подозрительных прохожих правоохранители заметили на улице 3-я Линия, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

При личном досмотре у жителей Адыгеи — 42-летнего мужчины и 32-летней женщины — полицейские нашли 28 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертках были мефедрон и N-метилэфедрон общей массой около 28 граммов.

Еще одного подозреваемого в тот же день задержали на улице Кирпичной. При себе у 26-летнего жителя Перми нашли 50 свертков с мефедроном общей массой около 75 граммов.

Все трое сейчас находятся под стражей. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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