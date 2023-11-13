Экс-проректор по молодежной политике ПГНИУ покидает фонд губернаторских грантов

Директор Фонда губернаторских грантов Пермского края Елена Малкова объявила об уходе с должности. Информация об этом опубликована на странице госпожи Малковой в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook Елены Малковой Фото: facebook Елены Малковой

«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (еще в августе) о завершении этапа своей жизни под названием "фонд" и подготовке к новому (название еще не придумала)»,— написала Елена Малкова в соцсети «ВКонтакте». Информации о преемнике госпожи Малковой в посте нет.

Указ о создании фонда был подписан главой региона в декабре 2020 года. Как следует из указа, цель фонда — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края.

Госпожа Малкова занимала должность директора Фонда губернаторских грантов Пермского края с момента его образования в 2021 году. Ранее она работала проректором по молодежной политике Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а также директором АНО «Молодежный эксперт». Пермская интернет-газета «Звезда» напоминает, что в 2021 и 2022 годах «Молодежный эксперт» получал гранты от губернаторского фонда в размерах 1,3 млн руб. и 1,09 млн руб.