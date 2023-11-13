Работу Керченской переправы возобновили после непогоды

Работу Керченской паромной переправы возобновили после приостановки, вызванной сильным ветром. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Простой длился с 10:15 12 ноября до 06:20 13 ноября. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, со стороны Тамани в очереди скопились 75 грузовых автомобилей.

По данным РосМорРечфлота, за период работы переправы с октября прошлого года пролив в оба направления пересекли 389,6 тыс. пассажиров и 223 тыс. грузовиков. В общей сложности паромы выполнили 6,5 тыс. рейсов.

Анастасия Донскова

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