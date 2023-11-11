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Коммерсантъ FM
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На форуме FINOPOLIS рассказали о новой научной премии в области будущих технологий

В Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 8 по 10 ноября проходил форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Участники сессии «Финквантовый скачок» обсуждали тему синергии технологий, возможностей искусственного интеллекта в условиях внедрения квантовых вычислений.

В ходе сессии руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, заместитель председателя научного комитета премии «ВЫЗОВ» Алексей Федоров рассказал о научных достижениях в области квантовых технологий.

«Направление квантовых вычислений может очень существенно поменять жизнь каждого человека, это одно из самых перспективных направлений современных исследований, поэтому достижения в этой области регулярно отмечаются научными премиями. В России появилась своя премия в области будущих технологий “ВЫЗОВ”, которая также стала одним из механизмов поощрения ученых. В этом году премия пройдет впервые, и тематика квантовых технологий находится и в фокусе нашей премии. Не буду приоткрывать завесу тайны, лауреаты станут известны 19 декабря»,— сказал Алексей Федоров.

АО «ГПБ»

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