Журналистку-иноагента Гармажапову заочно приговорили к семи годам колонии

Советский районный суд города Улан-Удэ (Республика Бурятия) вынес заочный приговор петербургской журналистке Александре Гармажаповой (включена Минюстом РФ в реестр физлиц — иноагентов). Ей назначили 7 лет колонии по статье о распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Фото: личный архив

Как сообщили в региональном Следсственном комитете, было установлено, что летом 2022 года журналистка дала интервью коллегам с «одного из публичных каналов в сети Интернет, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии ВС РФ на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц».

По данным Telegram-канала «Ротонда», поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в YouTube-канале «Свободная Бурятия» (одноименная организацию признана в РФ нежелательной) видео об удержании военнослужащих, которые якобы хотели расторгнуть контракты.

Признанная иноагентом госпожа Гармажапова не живет в России и с февраля 2023 года находится в федеральном розыске. До эмиграции она работала журналистом в Петербурге — писала для «Новой газеты», до этого работала в «Фонтанке».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гособвинение запросило восемь лет колонии для петербургской художницы Александры Скочиленко, которую также судят по статье о фейках про армию за размещение в одном из магазинов «ценников»-листовок с информацией о проведении СВО на территории Украины.

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