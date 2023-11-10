В ДТП с грузовиком в Усть-Лабинском районе погиб человек

В Усть-Лабинском районе Кубани на трассе «Краснодар — Кропоткин» 9 ноября столкнулись грузовик и отечественный автомобиль. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным ведомства, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречку. Там в это время ехал грузовик «Мерседес», машины столкнулись.

Погиб водитель «семерки». Его пассажир пострадал и был госпитализирован. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram