В ДТП с грузовиком в Усть-Лабинском районе погиб человек
В Усть-Лабинском районе Кубани на трассе «Краснодар — Кропоткин» 9 ноября столкнулись грузовик и отечественный автомобиль. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
По данным ведомства, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречку. Там в это время ехал грузовик «Мерседес», машины столкнулись.
Погиб водитель «семерки». Его пассажир пострадал и был госпитализирован. Проводится проверка.
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