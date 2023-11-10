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Коммерсантъ FM
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Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут покидает пост

Главный советник президента США Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут подала в отставку. О своем решении чиновница рассказала газете Politico.

Она работала в команде господина Байдена с начала его президентского срока. Госпожа Слоут отвечала за «налаживание отношений с традиционными союзниками» США и «противодействие России». Она сопровождала президента в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза.

«Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала»,— сказала Аманда Слоут. Последним днем ее работы будет следующая пятница, 17 ноября. Она добавила, что отпразднует День Благодарения с семьей, после чего улетит в Индию, чтобы «сосредоточиться на йоге и аюрведе». Подробности о своих карьерных планах она не привела.

Лаура Кеффер

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