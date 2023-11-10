Нитраты Карибского моря

Мировое соглашение о списании 324 млн руб. долга «Нитро-Кубань» перед «Тольяттиазотом» в обмен на передачу имущества должника будет оспорено в кассационном суде. Учредитель кубанской компании Sycamore Investments LLC, зарегистрированный на островах Карибского моря, оспаривает соглашение, полагая, что его исполнение приведет к ликвидации «дочки». Юристы считают, что оспорить решение Арбитражного суда Кубани возможно, если истец докажет свою неосведомленность о договоренности между «Нитро-Кубань» и «Тольяттиазотом».



«Тольяттиазот» планирует построить терминал по перевалке аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Компания Sycamore Investments LLC (Сент-Винсент и Гренадины) в кассационном порядке оспаривает решение Арбитражного суда Краснодарского края о заключении мирового соглашения между ее дочерней компанией «Нитро-Кубань» и ПАО «Тольяттиазот». Соответствующая жалоба подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Согласно материалам дела, в марте этого года производитель аммиака «Тольяттиазот» подал иск о взыскании необоснованного обогащения к ООО «Нитро-Кубань». Задолженность в размере 324,1 млн руб. образовалась по договорам аренды спецтехники, заключенным в период с 2003 по 2012 годы, следует из судебных актов. В июле кубанский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между сторонами на условиях, что «Нитро-Кубань» передает «Толяттиазоту» имущество на сумму 321,3 млн руб.

ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) — один из крупнейших мировых производителей аммиака и карбамида. Штаб-квартира и производство расположены в Тольятти. Компания планирует построить терминал по перевалке аммиака и минеральных удобрений в морском порту Тамань.

ООО «Нитро-Кубань» (первоначальное наименование ООО «ТОАЗ-Техника») зарегистрировано в 2001 году в станице Тамань, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Руководит обществом Алексей Баранов. Выручка компании в 2022 году составила 16 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб. Общество на 100% принадлежит Sycamore Investments LLC.

Компания «Нитро-Кубань» фигурирует в судебных материалах, связанных с претензиями налоговой службы к прежним акционерам ТОАЗ — Сергею и Владимиру Махлаям (оба заочно приговорены к тюремным срокам в рамках дела о хищении 85 млрд руб. в ТОАЗе, уголовное дело было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима»).

Как следует из материалов Арбитражного суда Самарской области, основными бенефициарами ООО «Нитро-Кубань» в момент создания являлись Chimrost Trading AG (Швейцария) и Sun Pacific Development (Гонконг). Обе фирмы аффилированы со швейцарскими Ameropa AG и Nitrochem Distribution Андреаса Циви, который также проходил по делу о мошенничестве в «Тольяттиазот» (по данным следствия, через эти офшоры экс-владельцы ТОАЗа экспортировали продукцию завода по заниженным ценам, а те, в свою очередь, перепродавали ее по рыночной стоимости). Кроме того, ООО «Нитро-Кубань» с 2009 по 2014 годы возглавляла Надежда Ляпунова, она же руководила российским представительством Ameropa AG. В суде также были представлены доказательства, что группа компаний Ameropa AG оказывает значительное влияние на деятельность ТОАЗ, в том числе использует «Нитро-Кубань» в работе по созданию транспортной инфраструктуры для реализации продукции за рубеж («Нитро-Кубань» занималась строительством портового терминала в Тамани).

В сентябре учредитель «Нитро-Кубань» обратился с кассационной жалобой на решение кубанского арбитража о заключении мирового соглашения с ТОАЗом. Жалоба мотивирована тем, что компания Sycamore Investments LLS является единственным учредителем ООО «Нитро-Кубань» и не согласовывала заключение соглашения, при исполнении которого состоится передача всего принадлежащего обществу имущества, что приведет к прекращению деятельности кубанской фирмы. Рассмотрение кассации назначили на 15 ноября.

Руководитель правового бюро «Хаминский и партнеры» Александр Хаминский считает, что Sycamore Investments LLS будет настаивать на том, что оно не знало о заключении мирового соглашения. Такая позиция, по мнению юриста, не устоит, если в суд будет представлена переписка с Sycamore Investments LLS или аффилированными с ним лицами, а также иные доказательства, подтверждающие одобрение сделки или как минимум информирование о ней. Вместе с тем, по словам господина Хаминского, суд может принять во внимание проявление кредитором должной осмотрительности. Согласно последнему балансу должника, его активы составляют более 3,1 млрд руб. Таким образом, сделка в отношении имущества стоимостью 324 млн руб. не является крупной и требующей одобрения. Довод о применении качественного критерия, на который ссылается заинтересованное лицо, судом может быть отклонен, так как получение юридически значимого заключения по данному вопросу не находится в компетенции кредитора, а, по мнению руководителей должника, передача части актива окажется некритичной для компании.

Управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин считает, что оспорить мировое соглашение вполне вероятно, так как его заключение не согласовано решением единственного участника компании. «В рамках соглашения полностью выводятся активы с организации, что напрямую влияет на ее хозяйственную деятельность. Данные действия не отвечают интересам компании и ставят ее существование под сомнение, а значит, сделка нарушает права учредителей и владельцев бизнеса»,— резюмирует эксперт.

В пресс-службе «Тольяттиазот» в момент подготовки материала на запрос «Ъ-Кубань» не ответили. Связаться с ООО «Нитро-Кубань» по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Наталья Решетняк

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