Чемпионат Единой лиги ВТБ
«Нижний Новгород»—«Автодор» 65:75. «Зенит»—«Парма» 78:54. ЦСКА—«Самара» 94:76. «Астана»—«Локомотив-Кубань» 78:68. УНИКС—«Руна» 83:86. МБА—«Енисей» 80:85.
Турнирная таблица
И В П % очков
1. ЦСКА 9 9 0 100
2. УНИКС 8 6 2 75
3. «Руна» 8 6 2 75
4. «Енисей» 9 6 3 67
5. «Зенит» 9 5 4 56
6. «Уралмаш» 9 5 4 56
7. «Локомотив-Кубань» 9 4 5 44
8. «Самара» 9 4 5 44
9. «Астана» 7 3 4 43
10. «Нижний Новгород» 8 3 5 38
11. «Парма» 9 3 6 33
12. МБА 9 3 6 33
13. «Автодор» 9 3 6 33
14. «Минск» 8 0 8 0