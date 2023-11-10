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Коммерсантъ FM
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Чемпионат Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород»—«Автодор» 65:75. «Зенит»—«Парма» 78:54. ЦСКА—«Самара» 94:76. «Астана»—«Локомотив-Кубань» 78:68. УНИКС—«Руна» 83:86. МБА—«Енисей» 80:85.

Турнирная таблица

И В П % очков

1. ЦСКА 9 9 0 100

2. УНИКС 8 6 2 75

3. «Руна» 8 6 2 75

4. «Енисей» 9 6 3 67

5. «Зенит» 9 5 4 56

6. «Уралмаш» 9 5 4 56

7. «Локомотив-Кубань» 9 4 5 44

8. «Самара» 9 4 5 44

9. «Астана» 7 3 4 43

10. «Нижний Новгород» 8 3 5 38

11. «Парма» 9 3 6 33

12. МБА 9 3 6 33

13. «Автодор» 9 3 6 33

14. «Минск» 8 0 8 0

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