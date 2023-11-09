SoftBank завершила квартал с чистым убытком $6,2 млрд

SoftBank Group отработала в убыток четвертый квартал подряд. Как следует из финансового отчета компании, третий квартал года SoftBank завершила с чистым убытком в размере $6,2 млрд. Годом ранее компания получила прибыль в размере $20 млрд, во многом благодаря тогдашней продаже пакетов акций Alibaba, T-Mobile и Uber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters, Issei Kato / File photo / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters, Issei Kato / File photo / Reuters

Убыток SoftBank вызван прежде всего неудачными вложениями в технологический сектор, в том числе потерями от инвестиций в сервис коворкинга WeWork, который на этой неделе подал заявление о банкротстве. За все время потери SoftBank от инвестиций в эту компанию достигли уже $14,3 млрд. В третьем квартале японский холдинг заработал $2,4 млрд на продаже акций британского производителя микрочипов Arm, который провел IPO в сентябре. Однако эта продажа не отображена в консолидированном отчете. Из него лишь следует, что Vision Fund завершил квартал с убытком в $1,7 млрд, а другие менее крупные фонды компании — с общим убытком еще в $2 млрд.

За отчетный квартал SoftBank инвестировала в другие компании $1,5 млрд, что на $300 млн меньше, чем в предыдущем квартале года.

Акции SoftBank по итогам торгов просели на 3,5%.

Кирилл Сарханянц