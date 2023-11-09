Глава воронежской компании ответит в суде за аферу со стройкой мусорных площадок

Павловский райсуд Воронежской области рассмотрит уголовное дело директора местного ООО «Агро Строй» о хищении 1,27 млн руб. бюджетных средств, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным портала госзакупок, аналогичные фабуле дела работы во всех сельских поселениях в 2022 году выполнял «Агро строй», директором и владельцем которого является Мелсик Коломиец.

По версии следствия, с марта по август 2022 года бизнесмен заключил договоры на благоустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов с главами сельских поселений Павловского района. Впоследствии он предоставил чиновникам акты о выполненных работах, содержащие ложные сведения о наименовании и стоимости использовавшихся строительных материалов.

По требованию прокурора органом предварительного следствия было установлено имущество обвиняемого. Впоследствии на него был наложен арест в целях исполнения приговора и гражданского иска.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что на главу «Агро Строя» заведено уголовное дело признакам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). По данным полиции, он выполнял работы в Воронцовском, Лосевском, Гаврильском, Казинском, Красном, Покровском и Ливенском сельских поселениях. Ущерб от его действий бюджету оценивался в 2 млн руб.

О крупной афере с гособоронзаказом в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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