В Белореченском районе один человек погиб и один пострадал в ДТП с мотоциклом

Смертельное ДТП произошло в Белореченском районе Кубани днем 8 ноября. На трассе «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, 71-летний водитель «Киа Рио» не уступил дорогу мотоциклисту при повороте налево. За рулем мотоцикла «БМВ» находился 50-летний мужчина.

Мотоциклист погиб на месте аварии. Водителя иномарки госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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