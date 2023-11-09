В Белореченском районе один человек погиб и один пострадал в ДТП с мотоциклом
Смертельное ДТП произошло в Белореченском районе Кубани днем 8 ноября. На трассе «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Фото: pixabay.com
По информации ведомства, 71-летний водитель «Киа Рио» не уступил дорогу мотоциклисту при повороте налево. За рулем мотоцикла «БМВ» находился 50-летний мужчина.
Мотоциклист погиб на месте аварии. Водителя иномарки госпитализировали. Проводится проверка.
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