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В ГИБДД Челябинской области вновь не принимают граждан из-за технического сбоя

В управлении ГИБДД Челябинской области произошел очередной технический сбой программного в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Прием граждан временно приостановлен, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Из-за сбоя невозможно оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.

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