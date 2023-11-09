В ГИБДД Челябинской области вновь не принимают граждан из-за технического сбоя

В управлении ГИБДД Челябинской области произошел очередной технический сбой программного в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Прием граждан временно приостановлен, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Из-за сбоя невозможно оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте