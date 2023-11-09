Трамваи в Ижевске не курсируют от улицы Тимирязева до Буммаша

В столице Удмуртии не курсируют трамваи на участке от улицы Тимирязева до Буммаша, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». В частности, с 8:50 не ходят маршруты №2, 5, 7, 8 и 9. Причину сложившейся ситуации не указывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Для транспорта организованы пути объезда. Так, трамвай №2 будет ходить через улицы Промышленная, Центр, К.Маркса, Кирова, Тимирязева, Халтурина, Ленина и Центр (в обратном направлении аналогично до улицы Промышленная). Маршрут №5 проляжет через улицы Огнеупорная, Центр, Ленина, Халтурина, Тимирязева, Кирова, К.Маркса и Центр (аналогично в обратном направлении).

Трамвай №7 едет через Сквер металлургов, Кирова и Тимирязева. Маршрут №8 организовали по улицам промышленная, Ленина, Халтурина и Воткинский переулок, а №9 — Московская, Центр, К. Маркса, Кирова и Тимирязева.

В настоящее время движение восстановлено.