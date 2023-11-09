Ресторану Farfor вынесли предупреждение после доставки роллов с жуком

Управление Роспотребнадзора по Башкирии объявило «предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения реализации качественной готовой продукции» в адрес ресторана доставки Farfor, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реакция Роспотребнадзора последовала после жалобы уфимца на качество продукции ресторана — в роллах, доставку которые заказал мужчина, оказался жук. Вид насекомого не уточняется.

После обращения клиента ресторан вернул деньги за заказ, отмечается в релизе надзорного ведомства.

Майя Иванова

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