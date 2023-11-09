Помощник госсекретаря США считает российско-украинский конфликт «необходимым»

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что конфликт между Россией и Украиной является необходимым. По его мнению, если Вашингтон не поможет Киеву сейчас, то потратит «намного больше на оборону в будущем».

Разговор о поддержке Украины со стороны США состоялся между помощником госсекретаря и сенаторами комитета по иностранным делам. Сенатор Рэнд Пол (Республиканская партия) во время слушаний призвал искать способ завершения конфликта. «Сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой»,— сказал господин О'Брайен (цитата по ТАСС).

Помощник госсекретаря призвал Конгресс США поддержать запрос Белого дома на предоставление Украине дополнительной помощи. Он отметил, что значительная часть дополнительного финансирования будет направлена «для реинвестирования в США».

Господин Пол обвинил господина О'Брайена в оправдании войны. «То, что моя сторона говорит... "Война — это не так уж и плохо... разрушенные страны — это не так уж и плохо, раз оружейная отрасль получит миллиарды долларов". Считаю, что это кошмарный аргумент»,— сказал сенатор. Он отметил, что Белый дом предлагает взять деньги на боевые действия в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков, таких как Китай. «Вы, по сути, предлагаете взять деньги в долг у Китая, отправить их на Украину, Украина их вернет, покупая у нас вооружения, а от этого выиграют все»,— добавил господин Пол.

Администрация Джо Байдена ранее запросила дополнительное финансирование объемом $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на укрепление южной границы США. Палата представителей, которая контролируется республиканцами, предложила отдельно выделить Израилю $14,3 млрд. Подконтрольный демократам Сенат на это не согласился.

О политической ситуации в США на фоне российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Леонид Уварчев