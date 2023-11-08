В Югре двое рабочих получили ожоги при возгорании на месторождении

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на территории Кондинского месторождения при производстве работ двое рабочих получили ожоги. Следователи Урая возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, инцидент произошел 4 ноября на газотурбинной станции. На месторождении при производстве работ по сбору стенда для очистки масла произошло возгорание, в результате которого двое рабочих получили ожоги.

«Состояние двух пострадавших средней степени тяжести, они госпитализированы. Лечение проходят в профильном отделении ОКБ Ханты-Мансийска. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме»,— рассказали ТАСС в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Как передают в СУ СК, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве работ на объекте.

Напомним, в августе на Талинском месторождении ХМАО произошел взрыв, при котором погибли четыре человека. По факту взрыва на месторождении нефти было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Полина Хабарова

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