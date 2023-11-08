The New York Times: на севере сектора Газа разрушена треть всех зданий

На севере сектора Газа в результате боевых действий разрушена примерно треть всех зданий, сообщило издание The New York Times на основе анализа спутниковых снимков. Только на прошлой неделе новые повреждения были зафиксированы на тысячах зданий, расположенных в анклаве.

Согласно анализу, предоставленному исследователями из Университета штата Орегон и Городского университета Нью-Йорка, по всей территории сектора Газа, включая южные районы, повреждено не менее 38 тыс. зданий, что составляет от 13% до 18% всех строений.

Накануне, 7 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о взятии под контроль военного опорного пункта радикального палестинского движения «Хамас» на севере Газы. Согласно заявлениям ЦАХАЛа, целью наземной операции в секторе Газа является уничтожение лидеров и функционеров «Хамаса», а также его военной инфраструктуры.

7 ноября исполнился месяц со дня нападения «Хамаса» на Израиль. По последним данным, в Израиле погибло свыше 1,4 тыс. человек. Еще примерно 245 человек были угнаны боевиками в сектор Газа в качестве заложников. Среди погибших, раненых и заложников — как израильтяне, так и иностранные граждане, в том числе россияне. Палестинский Минздрав сообщал, что в результате операций Израиля в секторе Газа погибло более 10,3 тыс. палестинцев.

О том, что происходит спустя месяц после начала войны Израиля и «Хамаса»,— в материале «Ъ» «Взрыв Газы».