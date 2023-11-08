На улице Демуса в Краснодаре ликвидировали коммунальную аварию
Коммунальщики ликвидировали аварию на улице Демуса в Краснодаре. Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменили участок поврежденного коллектора и устранили яму, которая образовалась в результате аварии, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Специалистам понадобилось демонтировать участок резервной железнодорожной ветки в промзоне, где произошла авария. После ее ликвидации полотно восстановили, по нему уже пошли первые вагоны.
Авария на улице Демуса произошла неделей ранее, 29 октября. Глава краевой столицы Евгений Наумов давал распоряжение устранить ее в кратчайшие сроки.
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