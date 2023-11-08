Тюменские власти планируют смягчить запрет на использование беспилотников

Власти Тюменской области планируют смягчить запрет на использование гражданских квадрокоптеров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правительства региона.

Документ уточняет, где именно нельзя запускать беспилотники. Под запрет попали полеты над диспетчерскими территориями, районами аэродромов, запретными и специальными зонами, зонами ограничения полетов, над местами проведения охранных мероприятий, а также в районе проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Кроме того, максимальная взлетная масса БпЛА должна быть не более 30 кг, а запуски должны быть в пределах прямой видимости в светлое время суток.

При этом допускается использование беспилотников на высотах до 100 м от земли и воды и на удалении более 2 км от железнодорожных станций и транспортных остановок, заправок, хранилищ нефтепродуктов, трубогазопроводов и объектов ЖКХ.

Напомним, запрет на использование беспилотников в Тюменской области был введен 29 сентября.

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Ирина Пичурина