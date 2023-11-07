В Евпатории ЖК «ЦентрПарк» от «ИнтерСтрой» сдан в эксплуатацию

Объект ведущего* застройщика Крыма возведен досрочно

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Группа компаний «ИнтерСтрой» досрочно сдала вторую очередь жилого комплекса «ЦентрПарк» в Евпатории. Введено в эксплуатацию еще 176 квартир. Очередной объект ведущего застройщика Крыма возведен со значительным опережением срока. Будущие жители получат ключи и отпразднуют долгожданное новоселье в ближайшее время – на девять месяцев раньше запланированного срока. Это седьмой жилой комплекс, введённый в строй за последние 12 месяцев. Кроме ЖК «ИнтерСтрой» ввела в эксплуатацию два социальных объекта – школу и детский сад в Севастополе, построенные за счёт собственных средств.

«Жилой комплекс комфорт-класса расположен на центральной улице Евпатории. Резиденты по достоинству оценят преимущества топ-локации, близость к курортной зоне и лучшим пляжам, благоустроенной набережной, благоухающим паркам. В инфраструктуру включены современные комплексы – спортивная и игровая зона. Придомовая территория с ландшафтным озеленением открывает отличные перспективы для спокойного приятного отдыха. Резиденты смогут играть в теннис или читать книгу в ароматах роз и лаванды. Мы рады, что смогли создать пространство для жизни и отдыха. Поздравляем будущих жильцов и желаем комфортного проживания в стильном современном доме», – подчеркнула представитель группы компаний «ИнтерСтрой» Анна Кабатчикова.

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Среди главных преимуществ проекта: панорамные виды из окон, двор без машин, расположенный на стилобате, видеонаблюдение и контроль доступа в дом, помещения для хранения сезонных вещей, помещения для консьерж-сервиса.

В шаговой доступности от квартала остановка общественного транспорта, а к домам ведут удобные подъездные пути. Рядом все необходимые социальные объекты, магазины, офисы, салоны, административный центр.

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Стоит отметить, жилой комплекс «ЦентрПарк» занял 1 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым – 2023», «ЦентрПарк» – призёр номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым» в рамках Всероссийской премии ТОП ЖК – 2021, а также победитель престижного конкурса «Crimea Development Awards» в номинации «Лучший жилой комплекс у моря».

«ЦентрПарк» отличается современной стильной архитектурой, высокими стандартами строительства и благоустройства. Для автовладельцев построен подземный паркинг, из которого можно на лифте попасть в парадную.

Доступны к покупке квартиры разной площади, а также коммерческие помещения.

* По данным Единого ресурса застройщиков

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