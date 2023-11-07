Nike обвинила New Balance и Skechers в нарушении патентных прав

Nike подала в суд на New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении прав на интеллектуальную собственность, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dita Alangkara / AP Фото: Dita Alangkara / AP

В исковых заявлениях Nike, поданных в федеральные суды Массачусетса и Калифорнии, утверждается, что New Balance и Skechers использовали технологию Flyknit, запатентованную Nike, при производстве собственных кроссовок и спортивной обуви. В частности, речь идет о моделях Fresh Foam и FuelCell от New Balance, а также моделях Ultra Flex и Glide Step от Skechers.

Nike просит суды обязать New Balance и Skechers выплатить компенсации и наложить на ответчиков запрет на дальнейшее использование запатентованной технологии.

Это уже не первое судебное разбирательство Nike в связи с технологией Flyknit. Ранее компания обвиняла в нарушении патента Adidas, Puma и Lululemon. С первыми двумя Nike уже успела прийти ко внесудебным соглашениям, а вот разбирательство с канадским ритейлером Lululemon продолжается. При этом предметом спора в случае с Lululemon стала его первая же линейка собственной спортивной обуви.

Как отмечается на сайте Nike, технология Flyknit «использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с заданными областями поддержки, растяжения и воздухопроницаемости». В судебных исках говорится, что запатентованная технология позволяет изготавливать высокоэффективную верхнюю часть обуви с меньшим количеством материалов и отходов.

Кирилл Сарханянц