В Екатеринбурге полиция устроит облаву на должников

Полиция Екатеринбурга с 7 ноября начнет проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В пресс-службе городского УМВД рассказали, что облава на должников продлится три дня, до 9 ноября.

Операция пройдет на территориях отделов полиции № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 15, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Верх-Исетского, Железнодорожного, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. По данным УМВД, долги по административным штрафам на этих территориях имеют 37,9 тыс. человек. Их суммарная задолженность превышает 19,7 млн руб.

В полиции отметили, что тех, кто вовремя не оплатили штрафы, могут привлечь по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По этой статье грозит наказание в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, до 15 суток ареста или обязательные работы на срок до 50 часов.

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