127 британских компаний уведомили Минфин о нарушении санкций в отношении РФ

По состоянию на 17 мая 2023 года в общей сложности 127 британских компаний уведомили правительство страны о нарушениях санкций, введенных в отношении России с начала 2022 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные британского Минфина.

FT поясняет, что подведомственный орган — Управление по осуществлению финансовых санкций — при рассмотрении нарушений санкционных норм принимает во внимание добровольное признание компаниями этих нарушений. Таким образом, отправляя уведомления о нарушении санкций в Минфин, компании могут в будущем снизить сумму штрафа.

По данным издания, после начала военной операции России на территории Украины британские ведомства внесли в санкционные списки более 1600 юридических лиц и компаний. Последний раз Великобритания расширяла список санкций в отношении России 7 сентября — тогда в него попали 11 россиян, которых ведомство считает причастными к киберпреступлениям.

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