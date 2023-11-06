Два БПЛА обезвредили в Воронежской области

Вооруженные силы РФ обнаружили и обезвредили два беспилотника в Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона. Ситуацию в Воронежской области держу под контролем»,— добавил господин Гусев.

Глава региона напомнил воронежцам, что обнаруженный в небе или на земле БПЛА не нужно фотографировать. Необходимо сообщить об этом в службу «112» или по номерам оперативных служб.

Еще один дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ в Воронежской области около 9:40 17 сентября. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщалось. Однако известно, что беспилотник мог взорваться при осмотре сотрудниками Росгвардии.

Алина Морозова

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