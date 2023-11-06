Глава Белгородчины остался недоволен контролем за ремонтом домов в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил главы приграничных муниципальных образований в отсутствии контроля за восстановлением пострадавших при обстрелах домов. По его мнению, «главам все равно, потому что они не заморачиваются с поиском денег», поскольку восстановление ведется на областные и федеральные средства. Об этом господин Гладков заявил в ходе оперативного совещания в облправительстве.

«Мне по отдельным муниципалитетам начинают приносить счета на оплату по домам, которые разрушены [в ходе обстрелов] не были. Ой, мы, извините, ошиблись улицей. Но деньгами-то не ошиблись. Заявку даете на перечисление денег, а потом оказывается, что эти дома не обстреливались, и улицы не подвергались обстрелу. И поэтому начинаем перепроверять»,— рассказал губернатор.

Господин Гладков также сказал, что очень часто получает от жителей приграничных муниципалитетов жалобы на качество работ. По этим причинам он потребовал от глав муниципалитетов предоставлять ему отчеты только с фотографиями «до/после», а от министра цифрового развития Сергея Четверикова — создать реестр требующих восстановления домов.

В ходе совещания главы муниципалитетов отчитались о восстановлении домовладений за прошедшую неделю. В Белгороде отремонтировали четыре жилых объекта, осталось еще восемь. В Белгородском районе — 14 частных домов и одну квартиру в многоэтажке, в работе остаются 18 домовладений. В Шебекинском городском округе было восстановлено семь квартир и пять частных домов (всего в работе 2 108), в Грайворонском городском округе — шесть домовладений (в работе 79), в Валуйском городском округе — 18 домовладений (в работе 110). В Краснояружском районе работы были завершены в одном домовладении, продолжаются еще в пяти.

Алина Морозова

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