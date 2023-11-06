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Коммерсантъ FM
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ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Находящаяся в Одессе припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

В частности, были повреждены складские помещения, специальная автопогрузочная техника и машины с зерном, рассказала госпожа Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Информация о пострадавших и других разрушениях не приводится, передает ТАСС.

В течение сентября припортовая инфраструктура в Одессе несколько раз подвергалась атакам. 6 сентября пострадали объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. 25 сентября было повреждено зернохранилище и морской вокзал. 26 сентября при повреждении припортовой инфраструктуры пострадали два человека.

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