В Приморье нарушено энергоснабжение из-за ледяного дождя

Энергоснабжение Владивостока и Лесозаводска было нарушено в Приморском крае из-за осадков. В регионе действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью.

Во Владивостоке выпало как минимум две месячные нормы осадков — 63 мм. Затоплены отдельные участки дорог. Произошли отключения части домов в Советском и Первомайском районах. Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение в Советском районе, говорится в сообщении мэрии. В Первомайском районе работают специалисты АО «Оборонэнерго», МУПВ «ВПЭС».

Для отвода воды с затопленных дорог специалисты открывают решетки ливневой канализации во всех районах города. Водителей просят не парковаться в зонах потенциальных подтоплений, у больших деревьев и подпорных стен.

В Лесозаводске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ледяного дождя. По данным прокуратуры, в городе в ночь на 6 ноября без света остались 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают больше 2 тыс. человек. Отключение света затронули четыре котельных, две были переведены на альтернативные источники питания. Работу еще двух восстанавливают в экстренном порядке. Школьники во вторник будут учиться дистанционно.

Леонид Уварчев