Главные новости к утру 6 ноября

Стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. О рисках расширения конфликта

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову высшую награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Кроме того, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде. Они сыграют с Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес.

Фильм «По щучьему велению» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ во второй уикенд подряд. В общей сложности российская картина собрала уже 1,28 млрд руб. О фильме

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Форнмулы-1». Победа стала для него 17-й в сезоне — гонщик в очередной раз обновил собственный рекорд. Об успехах нидерландца