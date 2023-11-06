Белоруссия планирует получить 1,3 млрд руб. обратного акциза от РФ в 2023 году

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ожидает, что республика получит в 2023 году 1,3 млрд руб. обратного акциза на нефть в 2023 году.

«В общем-то, внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает на нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями нефтепродуктов»,— сказал господин Селиверстов телеканалу «Беларусь-1».

Министр ранее рассказывал, что Минск ожидает в 2024 году около 2,1 млрд руб. обратного акциза на нефть. Кроме того, по проекту бюджета Белоруссия получит 57 млрд руб. в качестве дохода по налоговому маневру с Россией в 2023 году, в 2024 году прогнозируется 61,7 млрд руб. поступлений.

В 2022 году министерства финансов России и Белоруссии заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. В рамках этого документа белорусские и российские предприятия получают обратный акциз по единым правилам.

Леонид Уварчев