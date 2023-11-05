«Краснодар» победил «Крылья Советов» и вышел на первое место в таблице РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча «Краснодар» —«Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Следующая фотография 1 / 4 Кадры матча «Краснодар» —«Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко

В составе краснодарской команды голами отметились колумбийский форвард Джон Кордоба (отличился на 16-й минуте) и нигерийский нападающий Олакунле Олусегун (забил на 73-й минуте). Единственным голом в составе самарцев на 85-й минуте отметился нападающий Владимир Писарский, ранее вызывавшийся в сборную России по футболу.

После этого матча «Краснодар» набрал 31 очко и занял первое место в таблице РПЛ, обойдя петербургский «Зенит». «Крылья Советов» по итогам игры в Краснодаре остались на третьей строчке, имея в своем активе 22 набранных очка.

Александр Кислов