Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Париже

Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters в Париже. В полуфинале Рублев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1. На счету 26-летнего россиянина четыре эйса при двух двойных ошибках, пять реализованных брейк-пойнтов. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Призовой фонд турнира серии Masters в Париже — €5,77 млн. В апреле Андрей Рублев стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне. В октябре он поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге АТР.

Лусине Баласян