Сенатор от Херсонской области заявил о гибели 7 мирных жителей при обстреле ВСУ

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил об обстреле украинскими вооруженными силами Пенсионного фонда и Центра занятости в Чаплинском муниципальном округе. По его предварительным данным, в результате обстрела погибли семь человек и семь были ранены, за жизни еще двух человек борются медики. Минздрав Херсонской области сообщил о госпитализации девяти человек после обстрела поселка Чаплинка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @SALDO_VGA Фото: @SALDO_VGA

Господин Басюк опубликовал сообщение в 17:00, минздрав — в 18:20.

По словам главы местного минздрава Артыша Сата, среди пострадавших один пациент получил тяжелые ранения, остальные восемь человек — ранения средней тяжести. «При необходимости специализированной медицинской помощи пострадавшие будут направлены на лечение в медучреждения других регионов»,— сказал он.

До этого в 15:50 мск губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что ВСУ обстреляли здание соцфонда и службы занятости в Чаплинке «шестью американскими ракетами». По его словам, российская ПВО сбила четыре из них, две оставшиеся поразили здания. Тогда Владимир Сальдо говорил, что погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии были отправлены в больницу. Украинская сторона не подтверждала и не комментировала этот удар.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».