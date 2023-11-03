«Есть редкие и ценные разновидности»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о таких видах камня, как imperial topaz и mystic topaz, в том числе об истории их возникновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIA.edu Фото: GIA.edu

Моя традиционная рубрика — камень рожденных в текущем месяце. В ноябре это топаз и цитрин. Возможно, тем, кто любит бриллианты с рубинами, на этом моменте стало скучно. Топаз и цитрин воспринимаются как доступные по цене камни. Это справедливо, но не для всех. Существуют редкие и ценные разновидности.

И прежде всего это imperial topaz. Есть несколько версий возникновения названия. Согласно одной из них, российская императорская семья забирала образцы лучшего цвета топазов, добытых на Урале, исключительно для своих нужд. Другое объяснение, особенно популярное в Бразилии, связано с визитом в 1881 году бразильского императора Педру II в город Ору-Прету, расположенный ближе всего к самым продуктивным топазовым рудникам Бразилии. Там ему и подарили редкий оранжево-красный (как еще говорят, с каплей крови) топаз.

Еще одна нескучная разновидность топаза — mystic topaz. Это уже дело рук человеческих: на бесцветный камень наносится специальное покрытие, создающее очень красивый эффект переливов цвета на поверхности, напоминающих бензиновые разводы. Этот камень относительно императорского родственника недорогой, зато может стать очень эффектным и необычным подарком рожденному в ноябре.