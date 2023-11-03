Вторичное жилье в Челябинске за месяц подорожало на 5,3%

Челябинск стал лидером по росту цен на вторичное жилье в октябре. Как сообщает «Циан. Аналитика», за месяц квартиры в этом сегменте подорожали на 5,3%, до 91,6 тыс. руб. за «квадрат» в среднем по городу. За полгода вторичное жилье в областном центре стало дороже на 22,6%, за год — на 35,1% — это также самые высокие показатели среди городов России с населением свыше 500 тыс. человек.

По динамике роста цен на вторичное жилье за месяц в пятерку лидеров вошли также Омск (+4,9%), Набережные Челны (4,8%), Тольятти (3,6%) и Казань (2,9%). В абсолютных величинах рейтинг возглавляют Москва (316,2 тыс. руб. за кв. м), Сочи (233 тыс. руб.), Санкт-Петербург (208,5 тыс. руб.), Владивосток (173,7 тыс. руб.) и Севастополь (162,2 тыс. руб.).

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