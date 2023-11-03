В ДТП на трассе под Ивделем один человек погиб, трое пострадали

Под Ивделем (Свердловская область) произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел сегодня на 49 км трассы «Ивдель — ХМАО».

По предварительным данным, столкнулись Lada Largus и Honda Fit. В аварии погибла пассажирка Lada, а три человека, включая маленького ребенка, получили травмы различной степени тяжести.

На участке, где произошло ДТП, полностью ограничили движение транспорта.

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