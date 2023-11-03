Главные новости к утру 3 ноября

На журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную за фейки о российской армии, завели новое уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК (нанесение неопасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы).

Источник «РИА Новости» утверждает, что певица Алла Пугачева через Псков вернулась в Россию. Ее муж, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певицу не сопровождает.

«Сбер» повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п. п., до 15,6%. По госпрограммам минимальные ставки останутся на прежних уровнях.

Басманный суд по обвинению в крупной растрате арестовал полковника ГСУ СКР Александра Избенко, который расследовал теракт над Синаем и массовое убийство в казанской гимназии. Подробнее.

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30–50%, площадки для них ищут почти вдвое чаще, а ведущих — втрое. В то же время из-за инфляции затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15–30%. Подробнее.

Палата представителей США приняла республиканский план помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Законопроект не предусматривает помощь Украине.

Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. Приговор объявят 28 марта 2024 года. Ему грозит до 115 лет тюрьмы.

О предстоящих 3 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».