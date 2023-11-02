Формат работы некоторых белгородских школ обсудят с родителями в закрытом режиме

Решения об изменении формата работы некоторых белгородских школ со второй четверти нынешнего учебного года будут приниматься в закрытом режиме. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в обсуждении будут участвовать родители, учителя, директора школ и главы муниципальных образований. «Изменения есть, но они будут доведены персонально через учителей»,— пояснил глава региона.

Напомним, в конце октября белгородские власти перевели на дистант две школы в райцентре Красная Яруга из-за изменения ситуации «не в лучшую сторону».

Подробнее об остановке на белгородской границе в конце октября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин