В Германии ввели запрет на деятельность «Хамаса»

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность «Хамаса» вступил в силу. Она также запретила деятельность организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. Канцлер Олаф Шольц анонсировал запрет в октябре.

«Сегодня вместе с "Хамасом" я полностью запретила деятельность террористической организации, целью которой является уничтожение государства Израиль»,— сказала госпожа Фезер (цитата по Reuters). Немецкое подразделение Samidoun будет расформировано. По мнению немецких властей, группа под видом поддержки заключенных занимается антиизраильской и антисемитской пропагандой.

Олаф Шольц 12 октября заявил, что власти запретят деятельность «Хамаса» и Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, в Германии есть около 450 сторонников «Хамаса». Через них движение собирает пожертвования и вербует новых членов.

Запрет введен на фоне конфликта Израиля и «Хамаса», который начался с атаки израильской территории сотнями ракет со стороны сектора Газа. Палестинское движение 7 октября захватило несколько населенных пунктов и заложников. Израиль ведет ответную военную операцию. Погибли тысячи людей с обеих сторон.

Леонид Уварчев