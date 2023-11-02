Под Апшеронском тушат лесной пожар на площади 2 га
Лесопожарные бригады тушат возгорание лесной подстилки на площади 2 га в Апшеронском лесничестве Краснодарского края. По данным Краевого лесопожарного центра, на месте работают семь человек и две единицы техники
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Задымление со стороны леса было выявлено в районе поселка Черниговского у горы Черная.
«В 9 утра руководителем Апшеронского лесничества возгорание было квалифицировано, как лесной пожар»,— отмечено в сообщении ведомства.
В конце октября в Северском районе ликвидировали лесной пожар, распространившийся на площади 11,2 га.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram