Под Апшеронском тушат лесной пожар на площади 2 га

Лесопожарные бригады тушат возгорание лесной подстилки на площади 2 га в Апшеронском лесничестве Краснодарского края. По данным Краевого лесопожарного центра, на месте работают семь человек и две единицы техники

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Задымление со стороны леса было выявлено в районе поселка Черниговского у горы Черная.

«В 9 утра руководителем Апшеронского лесничества возгорание было квалифицировано, как лесной пожар»,— отмечено в сообщении ведомства.

В конце октября в Северском районе ликвидировали лесной пожар, распространившийся на площади 11,2 га.

Наталья Решетняк

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