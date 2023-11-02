Почти 1,4 тысячи бурых медведей насчитывается в Удмуртии

В Удмуртии насчитывается 1396 особей бурого медведя, что остается на уровне многолетнего показателя. Как отметил в Telegram глава минприроды республики Денис Удалов, в последние несколько лет численность держится в пределах 1,2-1,4 тыс. особей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Удалова, численность бурого медведя позволяют установить методы картирования следов жизнедеятельности и прямой подсчет «на овсах». Медведи европейской России примерно с конца июля употребляют овес, поскольку тот стал важной частью нажировочного корма. Выходы зверей на поля осматриваются для нахождения отпечатков лап.