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обновлено 08:55

Почти 1,4 тысячи бурых медведей насчитывается в Удмуртии

В Удмуртии насчитывается 1396 особей бурого медведя, что остается на уровне многолетнего показателя. Как отметил в Telegram глава минприроды республики Денис Удалов, в последние несколько лет численность держится в пределах 1,2-1,4 тыс. особей.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Удалова, численность бурого медведя позволяют установить методы картирования следов жизнедеятельности и прямой подсчет «на овсах». Медведи европейской России примерно с конца июля употребляют овес, поскольку тот стал важной частью нажировочного корма. Выходы зверей на поля осматриваются для нахождения отпечатков лап.

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